Corea del Sud, revocato il mandato d'arresto per Yoon Suk-yeol

Il tribunale distrettuale centrale di Seul ha accolto la richiesta di revoca delnei confronti del presidente sudnoSuk-, come richiesto dai suoi legali. Il capo dello Stato rimane però ancora in carcere, poiché l’accusa ha la possibilità di presentare appello.era stato arrestato il 15 gennaio, dopo essersi barricato per settimane nella sua residenza, e trasferito nel centro di detenzione di Uiwang. Il 26 gennaio era stato incriminato per incitamento all’insurrezione, in relazione alla sua dichiarazione di imporre la legge marziale del 3 dicembre. Il suo processo, il primo per un presidente in carica nella storia del paese, è iniziato il 20 febbraio, con la prossima udienza fissata per il 24 marzo. La sua eventuale scarcerazione non interromperà il procedimento giudiziario.