Corea del Sud l’ex presidente Yoon Suk-yeol sarà scarcerato

Roma, 7 marzo 2025 –sudnoSuk-è stato rilasciato dalla custodia cautelare. La Corte distrettuale centrale di Seul ha approvato la richiesta dei legali del politico, arrestato il 15 gennaio. Insurrezione e alto tradimento le accuse a carico del, dopo l’imposizione dalla dubbia legalità della legge marziale nel dicembre del 2024. Supporters of arrested and impeached South Korean PresidentSukhold red placards showing a picture ofand reading "Cancel the illegal detention immediately!" as they gather outside the Seoul Detention Center in Uiwang on March 7, 2025. A South Korean court cancelled the arrest warrant of impeached PresidentSukon March 7, his lawyers said, but he remains behind bars with the prosecution set to appeal.