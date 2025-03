Quotidiano.net - Corea del Nord, 20 soldati scelti scomparsi nel nulla: hanno guardato Kim Jong Un durante un’esercitazione

Roma, 7 marzo 2025 – Ventisonodalladel: una notizia che, visto i crimini del regime di KimUn, non sorprende. A suscitare clamore è piuttosto la ragione dietro alla misteriosa scomparsa, legata a presunte minacce alla vita del leader stesso. Ne parlano il Sun e Daily NK, una delle testate più affidabili in materia didel. L'arresto deisarebbe avvenuto a seguito di un'esercitazione alla quale KimUn ha partecipato personalmente nel mese di settembre 2024. I militari avrebbero messo a serio rischio la sua incolumità, fissandolo mentre erano armati. La fonte di Daily NK ha specificato che "guardare il supremo leaderle esercitazioni a fuoco aperto è rischioso e potrebbe causare incidenti". This picture taken on February 24, 2025 and released from North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) via KNS on February 25, 2025 shows North Korean leader KimUn (C) watching a football game between Kim Il Sung University of Politics and Kang Kon Military Academy at Kim Il Sung University of Politics in Pyongyang.