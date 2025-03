Lanazione.it - Coppa e Trofeo del Carnevale. Da domani tornano le sfide

e domenica 9 si disputa la prestigiosadi vela, (giunta alla cinquantesima edizione)Città di Viareggio, e ildel, tradizionali appuntamenti riservati alle competizioni d’altura. Sabato dopo il briefing nel salone al primo piano del Club Nautico Versilia, prenderanno il via, alle 11, le prime prove che proseguiranno anche nella giornata seguente, alle 10. Potranno essere disputate un massimo di cinque regate su percorso bolina poppa, e non più di tre al giorno, hanno spiegato i direttori sportivi del Club Nautico Versilia Muzio Scacciati e della Lega Navale Italiana Viareggio Fabrizio Sartini. Per ildeldi Viareggio, invece, è prevista una sola prova al giorno, senza scarti, lungo il litorale tra Viareggio e Marina di Pietrasanta, in questa regata il segnale di partenza verrà dato sabato alle 11.