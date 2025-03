Veronasera.it - Controlli sui bus a Verona: coinvolti quasi duemila passeggeri, 115 le multe. Sequestrati droga e un coltello

Dal Comune fanno sapere che la polizia locale di, in collaborazione con l'Azienda trasporti(Atv), ha effettuato nella giornata di mercoledì 5 marzo un maxi controllo in città su 65 autobus, urbani ed extraurbani, in attuazione alle indicazioni pervenute in sede di Comitato.