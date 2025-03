Ilrestodelcarlino.it - "Contro la Recanatese una sfida importante in chiave salvezza"

"Il ritorno in campo è stato bello dopo quattro giornate di squalifica, però è una felicità a metà, perché poi non è coincisa con un risultato positivo - racconta il capitano del Castelfidardo, Gianmarco Fabbri -. Le sensazioni sono state quelle di sempre, è stato bello tornare in mezzo al campo con i miei compagni che ho trovato in forma. Anch’io mi sono sentito bene a livello fisico cosa che non è scontata dopo varie partite fuori". Una partita finita però male quella sul campo dell’Atletico Ascoli. "Cosa non è andato? E’ una parolona. Nessuna delle due squadre meritava la vittoria, si è giocato tanto sporco, c’è stata un’occasione per parte. Loro hanno trasformato il rigore, noi con Costanzi l’abbiamo buttata fuori. Chi per primo avrebbe segnato la portava a casa". Acqua passata anche se nelle ultime due uscite sono arrivate due sconfitte.