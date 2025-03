Quotidiano.net - Contribuenti ancor prima di nascere: cos’è il codice fiscale flash per i neonati

Roma, 7 marzo 2025 – "Per morire e pagare le tasse c’è sempre tempo”, recita un vecchio adagio popolare. Resta il fatto che il fisco non perde tempo a “classificarci” (anche) comee per questo arriva ilper i. Battute (fino a un certo punto) a parte, arriva un servizio online che può semplificare la vita (burocratica) dei neo genitori. Ilper iMeno burocrazia Come richiederlo Hai perso la tessera sanitaria? Duplicato più semplice Ilper iDa oggi è infatti più facile e immediato ottenere ilper i, se il Comune di residenza non lo ha comunicato ai genitori. Questi ultimi, infatti, possono richiederlo direttamente online sul sito dell’Agenzia delle entrate, attraverso un nuovo servizio in area riservata che consente di inserire i dati della bambina o del bambino e ricevere il documento in digitale.