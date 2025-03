Ilrestodelcarlino.it - Contrabbando al Marconi Bologna, trovato con 150 stecche di sigarette

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 7 marzo 2025 –con 150di'American Eagle Gold' di, del peso complessivo di 30 chili, nei bagagli con cui viaggiava. E’ successo all’aeroportoe a fare i controlli sono stati i militari della Guardia di finanza e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio nello scalo bolognese. Da qui la denuncia alla Procura per il reato didi tabacchi lavorati esteri mentre lesono state sottoposte a sequestro penale. Il responsabile, scoperto nei giorni scorsi durante un controllo nello scalo bolognese, è un cittadino egiziano che era arrivato con un volo partito da Il Cairo e che aveva fatto scalo ad Atene. Il reato per cui l'uomo è stato denunciato, dettagliano le Fiamme gialle, "prevede la reclusione da due a cinque anni e una multa di cinque euro per ogni grammo convenzionale di prodotto”, dunque in questo caso la sanzione complessiva ammonta a "150.