Continassa Juve | meno due al big match contro l’Atalanta Le ultime novità su Gatti e Renato Veiga

di RedazionentusNews24Lenotizie di formazionein vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla– Tutti gli aggiornamenti in casasu infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati edalla.Allenamento: ledallaVenerdì mattina in campo allaper la Prima Squadra maschile bianconera, al lavoro in vista della prossima sfida di campionato – in programma per domenica 9 marzo alle ore 20:45all’Allianz Stadium di Torino,valido per la 28^ giornata di Serie A. Il gruppo, dopo il consueto riscaldamento, si è focalizzato sulla tattica difensiva e su un lavoro specifico di finalizzazione negli ultimi 16 metri.