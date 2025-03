Juventusnews24.com - Conte resta al Napoli anche nella prossima stagione? Rivelazione sull’ex Juventus, ecco cosa potrebbe succedere in estate

Ai microfoni di Radio Marte, Luca Marchetti ha analizzato così il futuro di Antonio Conte, ex tecnico della Juventus. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.

«Il futuro di Conte bisogna chiederlo a lui e, quando gli è stato chiesto, non è stato netto. Non credo ci saranno fratture con il Napoli, a fine stagione si farà il punto sulle prospettive del Napoli ma se quello che si è detto a giugno scorso rimane la base su cui fondare il futuro si proseguirà insieme. Non vedo perché non si dovrebbe continuare così visto che la stagione sta portando i suoi frutti».