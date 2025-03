Quotidiano.net - Consultazioni ONU sulla crisi in Bosnia-Erzegovina: nessuna posizione ufficiale

Leinformali del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unitesituazione politica in, svoltesi ieri sera in una seduta a porte chiuse a New York su richiesta della Russia, si sono concluse senza unae scritta. Secondo informazioni non ufficiali, si è discusso dell'attuale situazione politica nel Paese balcanico, che attraversa una gravepolitica e istituzionale, del processo e della condanna del presidente della Republika Srpska Milorad Dodik, delle leggi varate dall'Assemblea nazionale della Republika Srpska e del funzionamento dell'Ufficio dell'Alto Rappresentante (OHR) internazionale in. Come si è appreso da fonti giornalistiche a Sarajevo, in particolare i rappresentanti di Gran Bretagna, Grecia, Danimarca e Francia si sono mostrati contrari alle posizioni russe, sottolineando l'importanza di rispettare l'accordo di pace di Dayton, l'integrità territoriale e la sovranità dellaed, e le decisioni dell'Alto Rappresentante.