Lanazione.it - Consulta per le pari opportunità e Comune di Cascina insieme per le donne

7 marzo 2025 - Laper lee la non discriminazione di, in collaborazione con ildi, ha organizzato una raccolta fotografica per raccontare, attraverso le immagini, il ruolo dellenel mondo del lavoro nel nostro territorio. L’iniziativa, aperta a fotografi professionisti e amatoriali di tutte le età, parte in concomitanza con la Giornata internazionale dei diritti delle, la ricorrenza internazionale che si celebra l’8 marzo e che sottolinea l’importanza della lotta per i diritti delle, per la loro emancipazione, ricordando al contempo le conquiste sociali, economiche e politiche ottenute a cavallo del Novecento. “In occasione della Giornata Internazionale della Donna – affermano Giulia Guainai, assessora alle, e Giada Di Filippo, vicepresidente della– siamo liete di annunciare l’avvio di una raccolta fotografica dedicata al lavoro delle, un’iniziativa che celebra il contributo fondamentale che leoffrono in ogni settore della nostra società.