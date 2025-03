Lettera43.it - Consiglio europeo, i leader Ue approvano un piano da 800 miliardi per la difesa

Alstraordinario che si è tenuto giovedì, idei 27 hanno approvato ilReArm Europe, con il quale si impegnano ad aumentare la spesa per la. La decisione si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per le recenti mosse del presidente statunitense Donald Trump, che ha sospeso gli aiuti militari e la condivisione delle informazioni di intelligence con l’Ucraina. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha definito l’intesa raggiunta «un momento spartiacque» per l’Europa.Cosa prevede ilpreliminare sullaapprovato dalLa Commissione europea ha proposto unda 800di euro per rafforzare la capacità didegli Stati membri, includendo un prestito da 150di euro e una maggiore flessibilità nelle regole fiscali del Patto di stabilità, che potrebbe liberare fino a 650di euro per la spesa militare nazionale.