Consigli di quartiere modello da analizzare e rilanciare

A settembre scadono gli attualidie il percorso di rinnovo degli organismi di partecipazione è stato al centro dell’ultima riunione della 4^ commissione consiliare, alla presenza dei presidenti diin carica. Il presidente della commissione Fabio Pezzi annuncia un’analisi delattuale dei quartieri finalizzata all’innovazione. Il decentramento è passato in questi ultimi anni dal letargo al rilancio, ma sono ancora molte le critiche sull’efficacia del. Attraverso il coinvolgimento di diversi soggetti – dai membri degli enti ai tecnici comunali, fino a gruppi di cittadini e giovani – Pezzi intende articolare un processo di discussione con l’obiettivo di "ragionare sul ruolo dei quartieri intesi come strumento per favorire la partecipazione dei cittadini, la collaborazione, il confronto e il dialogo con l’amministrazione comunale".