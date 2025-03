Lanazione.it - Conferenza provinciale Donne Democratiche

Arezzo, 7 marzo 2025 – "Le tante lotte che negli anni noiabbiamo portato avanti hanno introdotto molti cambiamenti positivi sul piano culturale, sociale, lavorativo e di partecipazione alla vita amministrativa e politica. Ma la parità di genere, cioè una equa suddivisione come ad es dei compiti genitoriali, del lavoro domestico indica ancora che c’è maggior carico sulle spalle delle, anche se va sottolineato che tra le giovani generazioni si registrano cambiamenti significativi. Studi statistici rilevano infatti che ancor oggi lecon figli piccoli e che lavorano a tempo pieno dedicano al lavoro remunerato (fuori casa) e quello non remunerato (dentro casa) in media 11 ore alla settimana in più dei loro partner. Ed al tempo stesso, dedicano al tempo libero ed allo svago 10 ore in meno dei loro partner.