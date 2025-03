Bergamonews.it - Conferenza delle “Donne Democratiche”: valorizzare il lavoro di cura per superare le disuguaglianze

Bergamo. Ladi Bergamo, organo previsto dallo Statuto del PD ma autonomo da esso, rappresenta uno strumento di partecipazione alla vita politica, aperto anche a non iscritte. Ogni anno, sin dalla sua nascita mette al centro del proprioun tema chiave da portare all’attenzione dell’opinione pubblica e del dibattito politico.In occasione della Giornata Internazionale dei diritti, il focus dellaè stato la valorizzazione deldi, la sintesi espressa dalla portavoce provinciale Romina Russo è frutto di unpartecipato e condiviso con le iscritte e le partecipanti della. “In Italia, oltre il 75% delfamiliare è svolto dallee l’occupazione femminile è tra le più basse in Europa. Ildinon retribuito, attività domestiche, assistenza ai propri familiari e alla rete parentale allargata, pur essendo essenziale per il progresso sociale, non viene riconosciuto nel suo valore economico e sociale.