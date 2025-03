Udinetoday.it - Confagricoltura donna Fvg: che l’8 marzo sia una giornata di riflessione

Leggi su Udinetoday.it

“Lainternazionale dellaè, più che una festa, un’opportunità per riflettere sui progressi raggiunti e sulle sfide ancora presenti, specialmente in ambiti come l’agricoltura, dove persistono difficoltà legate alla parità di genere. Deve essere un’occasione per stimolare un.