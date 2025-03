Agi.it - Condizioni di Papa Francesco stabili, ha pregato 20 minuti nella Cappellina

AGI - Restano "complessità del quadro clinico" ledi. Lo riferisce la sala stampa vaticana che conferma che il Pontefice prosegue la "terapia per la polmonite" e la "fisioterapia respiratoria". La prognosi "resta riservata". Oggi i medici, che hanno in cura, non hanno diramato il bollettino medico, lo faranno domani. Durante il giorno, conferma il Vaticano, ilusufruisce dell'ossigeno ad alti flussi, i naselli, mentre di notte, per facilitare il riposo, la ventilazione meccanica non invasiva, ossia la maschera che copre naso e bocca. Stamaniha, adiacente alla sua camera al decimo piano del Gemelli. Lo riferisce la sala stampa vaticana. Il Pontefice "è stato accompagnato dal personale sanitario" e si e' raccolto in preghiera per circa 20