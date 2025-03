Liberoquotidiano.it - "Condizioni complesse". Papa Francesco, la Santa Sede "viola" lo stop al bollettino: cosa filtra dal Gemellio

Niente bollettno dal Gemelli? Ci pensa la. Lecliniche direstano "stabili nella complessità". Quindi la prognosi resta ancora riservata, con tutti i rischi che restano. La Sala Stampa del Vaticano ha confermato che il Pontefice riceve di continuo l'ossigenazione ad alti flussi. Nella notte, però, indossa la maschera per l'ossigeno per riposare meglio. Jorge Bergoglio ha trascorso l'intera giornata tra riposo e preghiera: "20 minuti nella cappellina posta nell'appartamentole al decimo piano dell'ospedale". Ma c'è stato spazio anche per la fisioterapia respiratoria e le terapie per la polmonite bilaterale. Tra i fedeli, però, regna ancora la paura. "Aveva una voce così sofferente", hanno detto in tanti dei fedeli e dei pazienti che continuano ad affollarsi in pellegrinaggio davanti alla statua di Giovanni Paolo II al Gemelli, commentando il messaggio audio di ieri di