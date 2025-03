Concessioni demaniali ad uso abitativo | botta e risposta Di Genesio Pagliuca-Catini

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 7 marzo 2025 – ” I cittadini di Fregene, Maccarese e Passoscuro attendono da troppo tempo risposte concrete dal Comune di Fiumicino”. Così il capogruppo del Pd, Ezio Di, chiede chiarezza all’amministrazione sulla questione dellead uso.“Il silenzio dell’Amministrazione su un tema che incide profondamente sulla vita di tante famiglie non è più accettabile – prosegue il capogruppo -. Il Comune, infatti, nelle sue dichiarazioni, si è detto disponibile al confronto, ma nei fatti sta lasciando i cittadini senza risposte e senza soluzioni”. Il capogruppo parla poi di revisioni della delibera: “Il documento tecnico-giuridico depositato a gennaio con proposte di revisione della delibera da parte delle associazioni è rimasto lettera morta, mentre le stesse sottolineano come le interpretazioni dell’Agenzia del Demanio e le sentenze del TAR, spesso contraddittorie, non possano essere applicate in maniera indiscriminata.