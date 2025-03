Ilgiornaleditalia.it - Conceicao "Su di me ricostruzioni fatte per cattiveria o soldi"

Il tecnico del Milan annuncia di voler ricorrere alle vie legali contro il suo ex collaboratore CARNAGO (VARESE) - "Mi dispiace per questa situazione. Non ho capito perchè questo mio ex collaboratore mi ha fatto questo, non so se pero se pagato da qualcuno, ma ne risponderà nelle sedi le