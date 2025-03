Ilnapolista.it - Conceiçao e il giallo del portavoce: «Non so se ha detto quelle cose per cattiveria o se pagato da qualcuno»

, il suosi è dimessoEcco cosa scrive la Gazzetta suldi, Francisco Empis:“Ildi Sergio, l’uomo delle rivelazioni al centro della cronaca delle ultime ore, si è dimesso con un testo di spiegazione: «Nessuno dei punti è stato convalidato dall’allenatore Sérgio Conceição, né sono vincolanti per lui come professionista. Per l’errore commesso e per il danno alla reputazione causato, rassegno immediatamente le dimissioni dalla mia posizione con l’allenatore»”.Che cos’era successo? Che ilha denunciato che il portoghese è stato lasciato da solo dal Milan (qui tutte le accuse)Il tecnico portoghese del Milan ne ha parlato in conferenza stampa.Leggi anche:: «C’è statanei miei confronti, al Milan grossi problemi d’ambiente e mentalità»: «Voglio capirne di più anche nelle sedi legali»Siamo un po’ tutti disorientati da ciò che è uscito nella serata di ieri.