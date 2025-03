Internews24.com - Conceicao durissimo: «Nulla di questo è vero». Le parole del tecnico del Milan e cosa succede tra i rossoneri

di Redazionenon usa giri di, dura presa di posizione da parte deldelnonchè ex giocatore dell’Inter, ecco la sua smentitaAttraverso le pagine de La Gazzetta dello Sport, Sergio, parliamo dell’attuale allenatore del, ha chiarito a gran voce la sua situazione. Nello specifico ilrossonero ha voluto smentire la versione fatta circolare ieri dal proprio procuratore secondo cui il mister portoghese si sentirebbe poco protetto dal club meneghino. Se non addirittura, messo non nelle condizioni migliori per lavorare traello, causa una presunta scarsa condizione della squadra e rapporti quasi inesistenti con la proprietà. Bene, come anticipato lo stesso– che in molti ricorderanno vantare un passato da giocatore all’Inter – ha allontanato in toto tale versione.