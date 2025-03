Ilnapolista.it - Conceiçao: «C’è stata cattiveria nei miei confronti, al Milan grossi problemi d’ambiente e mentalità»

Sergio, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lecce.: «C’ènei, alci sono»Siamo un po’ tutti disorientati da ciò che è uscito nella serata di ieri.«Mi dispiace di tutta questa situazione. Voglio capirne di più anche nelle sedi legali. Non si capisce ciò che mi ha fatto questo collaboratore Gazzetta: Francisco Empis, che ha annunciato da poco le dimissioni, non so se pero se pagato da qualcuno. Un giornalista mi ha mandato uno screen dei punti che lui ha mandato, lo ha fatto sicuramente per. Mi dispiace per tutti, anche per chi lavora qua al. Noi siamo qua tutti i giorni, Ibra e Moncada sono qui tutti i giorni, parliamo con la squadra, abbiamo lavorato in una settimana pulita.