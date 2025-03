Inter-news.it - Conceicao brutta copia di Inzaghi: «Tre titoli Inter? Milan può vincerne due»

Leggi su Inter-news.it

Le recenti dichiarazioni di Sergioin conferenza stampa hanno suscitato ulteriori discussioni. Il tecnico del, nel tentativo di emulare quanto detto da Simonedopo la vittoria sul Feyenoord, ha affermato che la sua squadra è in corsa per vincere sia il campionato che la Coppa Italia.– L’eccessivo ottimismo e la voglia di emulare Simone, rischiano di mettere ancora più in cattiva luce Sergio, rischiando di cadere in alcune dichiarazioni più che discutibili: «Obiettivo Champions League? Da quando sono arrivato qua ci sono state partite decisive. Non dobbiamo pensare troppo in là: abbiamo 13 partite sicure, 11 in campionato e le due semifinali in Coppa Italia. Vedendo le dichiarazioni di Simone, ha detto che possono vincere tre