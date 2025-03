Linkiesta.it - Con l’offerta Nato Premium, Trump ha già rottamato l’articolo 5

C’è una terribile ironia in quello che sta accadendo attorno alla guerra in Ucraina, conflitto che secondo russi e filo-russi sarebbe scoppiato a causa della minaccia rappresentata dall’allargamento della, e che secondo gli ucraini non sarebbe scoppiato affatto se il loro paese ne fosse stato già membro. Tralasciando il fatto che i primi mentano e i secondi formulino una ragionevole ipotesi, è infatti molto probabile, a questo punto, che prima ancora che la guerra finisca i contendenti vedano scomparire, di fatto, l’oggetto del contendere.Fino a ieri i più ostinati ottimisti potevano forse avere ancora dei dubbi al riguardo, ma direi che anche loro dovranno arrendersi di fronte alle indiscrezioni della Nbc secondo cui Donaldvorrebbe rimettere esplicitamente in discussione5 della, quello che stabilisce l’impegno reciproco degli alleati a considerare ogni attacco a un singolo membro come un attacco a ciascuno di loro, al punto da aver discusso la possibilità di «calibrare le regole di ingaggio degli Stati Uniti in modo da favorire i membri dellache spendono una determinata percentuale del loro Pil per la difesa».