Comunità energetiche il bando

Un’opportunità da non perdere per lerinnovabili (Cer) della Toscana. C’è tempo fino al 25 marzo per partecipare alper ottenere consulenze gratuite importanti per queste attività che si stanno diffondendo sempre più anche nella nostra regione, contribuendo concretamente alla transizione ecologica attraverso la conversione energetica. Le Cer toscane potranno candidarsi per accedere a un piano di accompagnamento e assistenza gratuito in consulenza tecnica per ottimizzare la condivisione dell’energia; supporto economico-finanziario per favorire la sostenibilità dei progetti; monitoraggio e gestione operativa per garantire un funzionamento efficiente e trasparente. Considerato che la consulenza fornita alla Cer sarà quantificata economicamente, per tale servizio non potrà essere richiesta altra tipologia di contributo (divieto di cumulo).