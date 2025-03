Giornalettismo.com - Computer Quantistici: storia e guida al funzionamento

Cosa sono i, perché rappresentano il futuro e come funzionano? Vediamo una brevea quella che è, senza ombra di dubbio, una delle innovazioni tecnologiche più rivoluzionarie di sempre nella. LaCome funzionano iI qubit: l’unità di base della computazione quantistica Il futuro deiLarappresentano una delle più rivoluzionarie innovazioni tecnologiche degli ultimi anni. Questi dispositivi utilizzano i principi della meccanica quantistica per eseguire calcoli a velocità mai viste prima. In questo articolo, esploreremo cosa sono questi, da quanto tempo esistono e come funzionano nel dettaglio minuzioso. Ladeiaffonda le sue radici negli anni ’80, quando il fisico Richard Feynman propose l’idea di utilizzare la meccanica quantistica per la computazione.