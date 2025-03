Ferraratoday.it - Compravendita di cocaina in strada, poi il pusher tenta la fuga: inseguito

Leggi su Ferraratoday.it

Uno scambio di droga in diretta, iltivo die l’arresto. Non è una scena di un film, ma è quanto accaduto realmente nel tardo pomeriggio di giovedì 6, in via Oroboni. Qui, una pattuglia di carabinieri in servizio di controllo, ha notato una donna scendere da un’auto in sosta e.