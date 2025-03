Ilgiorno.it - Como, ventenne arrestato per spaccio di cocaina in via Anzani

Leggi su Ilgiorno.it

, 7 marzo 2025 – Nuovo arresto perdi droga in via: la Squadra Volante ieri pomeriggio, durante una perlustrazione, ha proceduto al controllo di alcune persone che sostavano davanti a un market etnico. Mentre gli agenti si avvicinavano, undi origine nigeriana ha cercato di allontanarsi in fretta dal gruppetto, cercando di sottrarsi dal controllo di polizia e gettando un pacchetto sotto a un’auto in sosta. Ma i poliziotti lo hanno visto e recuperato l’involucro, che conteneva 9 dosi digià confezionate singolarmente, del peso di circa 4 grammi.in flagranza di reato, questa mattina è stato processato per direttissimo, e ha patteggiato un anno di reclusione. Era inoltre irregolare sul territorio in quanto gli era stato ordinato di lasciare l’Italia, violazione per la quale è stato denunciato a piede libero.