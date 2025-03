Calcionews24.com - Como, Fabregas: «Venezia? Adesso c’è da vincere, ci sarà anche Dele Alli. Sul mio futuro rispondo così»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Cesc, allenatore del, in conferenza stampa in vista della sfida di Serie A contro il. Tutti i dettagli Cesc, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida al– «E’ una progressione la sua, lui è venuto con noi a Roma. Non è ancora .