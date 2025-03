Ilgiorno.it - Como, cocaina in auto: arrestato spacciatore in centro città

, 7 marzo 2025 – Quando la pattuglia dei Baschi Verdi della Guardia di finanza ieri lo ha fermato in piazza Matteotti a, non è riuscito a contenere il suo disagio e un nervosismo che ha insospettito i militari. L’uomo, un marocchino di 33 anni residente a Turate, alla guida di un’con targhe italiane, è stato quindi controllato più approfonditamente. Trovando 20 dosi di, confezionata in bustine di cellophane giallo, per un peso complessivo di circa 13 grammi, oltre a 165 euro in contanti, che si ritiene siano incasso dell’attività di spaccio. E’ stato quindiin flagranza, e processato questa mattina per direttissimo, dove ha patteggiato un anno di reclusione ed è stato scarcerato con obbligo di firma. Inoltre, gli è stata ritirata la patente di guida.