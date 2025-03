Ilgiorno.it - Commissariamento senza scossoni: "Rispetteremo i tempi dei cantieri"

Leggi su Ilgiorno.it

Dopo ildi Aci, le pratiche di ordinaria amministrazione per la gestione di Autodromo hanno subito un lieve rallentamento, ma da parte dei vertici di Sias non c’è preoccupazione riguardo al proseguimento dei lavori di rinnovamento del circuito monzese, previsti dal rinnovo di contratto con Formula 1 firmato a novembre. "L’obiettivo, esattamente come prima, resta quello di avere la copertura della terrazza e la nuova sala stampa entro l’edizione 2026 del Gran Premio di Formula 1 – spiega Alfredo Scala, direttore generale dell’Autodromo nazionale di Monza –. Il commissario sta prendendo in mano le carte adesso, ma siamo sicuri di rispettare lestiche per il secondo lotto dei lavori previsto. Anzi, alcuni servizi come il potenziamento del Paddock club li anticipiamo al 2025.