Commercio a Salerno, dove la tradizione vince su Amazon

Tempo di lettura: < 1 minutoNell’era di, nella quale i negozi di vicinato fanno fatica a mantenere la sfida con il mercato virtuale, la Fiera del Crocifisso, un’antica appuntamento che risale al Medioevo e che ad aprile è anche protagonista di una rievocazione storica, mantiene intatto il suo fascino e per molti rappresenta anche l’occasione di conoscere e acquistare prodotti nuovi che non si trovano ad altre parti. Da oggi e per ogni venerdì del mese di marzo, 14,21 e 28, l’appuntamento nei pressi del Parco del Mercatello ( ma c’è chi ha nostalgia di quando si faceva in altri punti della città) richiama visitatori anche dalla provincia. A comprare cosa? La castagna del prete, un simbolo dellacampana, è la regina della fiera,abbiamo raccolto una serie di opinioni in un giro questa mattina.