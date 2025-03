Oasport.it - Come stanno Mirotic e Gillespie: le condizioni dopo gli infortuni

Serata da dimenticare per l’Olimpia Milano ieri in Eurolega. Davanti al pubblico di casa al Forum di Assago i meneghini non solo sono usciti sconfitti nettamente per mano del Fenerbache (76-100), ma hanno anche subito dueper due giocatori chiave della squadra di Ettore Messina.Per fortuna ledi Nikolae Freddiesono migliori rispetto a quello che ci si poteva attendere,annunciato in un comunicato della compagine lombarda.Per quanto riguarda il montenegrino di passaporto spagnolo: “La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che gli accertamenti cui è stato sottoposto in urgenza Nikolahanno escluso lesioni ossee all’anca sinistra dolenteil trauma contusivo riportato nel corso della gara con il Fenerbahce. Seguiranno ulteriori valutazioni mediche nei prossimi giorni”.