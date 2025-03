Quotidiano.net - Come sta il Papa oggi, le condizioni di Francesco oggi. “Notte tranquilla”. Le news in diretta

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 7 marzo 2025 – “Ilha trascorso unae si è svegliato poco dopo le 8''. La breve nota del Vaticano sulledel Pontefice è arrivataogni mattina e testimonia di una situazione stabile dopo che la voce del, flebile e affaticata, è stata scontata dai fedeli di piazza San Pietro riuniti,ogni sera, in preghiera per il santo rosario per la salute di. Ledel Santo Padre continuano comunque ad essere critiche dopo oltre 20 giorni di ricovero per una polmonite bilaterale che, nel corso del ricovero, ha dato luogo a più d’una crisi respiratoria. People pray in front of the statue of John Paul II at the entrance to the Gemelli Hospital, where Pope Francis is hospitalized, in Rome, Italy, 6 March 2025. ANSA/FABIO FRUSTACI La