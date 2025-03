Chiccheinformatiche.com - Come sospendere la sincronizzazione tra PC e OneDrive

è il servizio di archiviazione cloud di Microsoft che permette di sincronizzare automaticamente i file tra il PC e il cloud, rendendoli accessibili da qualsiasi dispositivo. Tuttavia, potresti volertemporaneamente o disattivare laper evitare il consumo di banda, risolvere problemi di prestazioni o gestire manualmente i tuoi file. Eccofarlo in pochi semplici passi.temporaneamente lasuSe vuoi interrompere laper un periodo di tempo senza disattivarla completamente, puoi utilizzare l’opzione integrata di sospensione.Su WindowsClicca sull’icona dinella barra delle applicazioni (in basso a destra, accanto all’orologio).Se l’icona non è visibile, clicca su Mostra icone nascoste (freccia verso l’alto).