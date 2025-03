Liberoquotidiano.it - Come ha incassato 300mila euro: l'impensabile storia di Eva Lys, la tennista più fortunata di sempre | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Fortuna o qualcos'altro? Eva Lys sembra sia stata benedetta dal Signore. Da inizio 2025, laha collezionato una serie di risultati favorevoli che destano impressione. Tutto è cominciato dagli Australian Open, dove aveva cominciato nel peggiore dei modi. Sconfitta nelle qualificazioni, viene ripescata e riesce ad arrivare fino agli ottavi. Stesso discorso per Indian Wells, dove però è riuscita a fare ancora meglio arrivando al secondo turno. E questo si traduce in un succoso montepremi. A Melbourne, per esempio, si è portata a casa la bellezza di 250mila. Niente pale per una che era stata ripescata. E per averquesta cifra, deve ringraziare Anna Kalinskaya. Il motivo? Larussa si era ritirata dopo aver preso un virus che l'ha tenuta lontana dai campi per due settimana.