Coma_Cose esce “Vita fusa” | Nel titolo le coccole dei gatti la nostra storia e il burn-out

Il nuovo album dei ComaCose si intitola Vita fusa – per almeno tre motivi che trovate più sotto – ed è una «scatola di ricordi» sulla lorolunga 10 anni. Da un rooftop con magnifica vista su Milano, in zona Navigli dove la coppia ha abitato tempo fa, California (nome d’arte di Francesca Mesiano) e Fausto Lama (in realtà fa Zanardelli di cognome) raccontano il loro progetto musicale, che contiene il brano sanremese Cuoricini. Con sonorità Anni 60 e 90, “beatlesiano”, una «forma canzone destrutturata». Ritmo, poesia e ironia. «Difficile che un nostro brano abbia una sola lettura, ce ne sono sempre almeno due».«È un disco terapeutico sulla, c’è tanta tenerezza», racconta California. E in effetti Vita fusa si apre con Quando ti ho conosciuto, ballad intima e personale che racconta la lorod’amore compresa la proposta di matrimonio (il sì è arrivato nel 2024) e si chiude con l’up-tempo di G.