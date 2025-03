Dilei.it - Coma_Cose, esce Vita Fusa: le canzoni del nuovo album

Dieci anni di carriera, un legame fortissimo e la capacità di trasmettere tenerezza attraverso le loro voci. I ComaCose tornano a farci cantare con, unche fa riaffiorare i ricordi in con una musicalità intima.I ComaCose pubblicano “”, ilUna carriera condivisa, un matrimonio e una partecipazione al Festival di Sanremo 2025 di altissimo livello grazie alla loro Cuoricini, una delle 29in gara che a distanza di settimane non riusciamo a toglierci dalla testa. I ComaCose sono pronti a vivere alla grande il 2025 grazie anche al, uscito il 7 marzo 2025.Un contenitore di ricordi ed emozioni dei dieci anni che li ha visti sui palchi e in radio, ma anche “un regalo che ci siamo fatti” come spiega California, voce femminile del duo.