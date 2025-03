Ilgiorno.it - Coma_Cose, Cuoricini da gattari: “Il nuovo album? Leggerezza non vuol dire banalità”

Milano – Sapessi com’è strano sentirsi due gatti a Milano. È un miagolante affondo romantico quel “Vita fusa” con cui i ComaCose tornano sulle piattaforme un mese dopo l’exploit a Sanremo del tormentone “”. A farsi le fusa, fin dal titolo di questa loro quarta fatica discografica, ci pensano naturalmente Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano - per il colorato empireo del pop, Fausto Lama e California - in campo con nove canzoni a pronta presa, spesso lievi, ma mai superficiali, che raccontano un mondo tenero e peloso come il micetto rosa-confetto messo sulla copertina per attrarre i bimbi e intenerire i genitori senza rinunciare a un paio di momenti diversi come “Malavita” e “Honolulu” in bilico sulle storie di una Monnalisa senza sorriso e un amico “col destino messo di traverso” perso nel gorgo delle dipendenza.