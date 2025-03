Calciomercato.it - Colpo di scena Roma: dietrofront in panchina

Continua la serie positiva dellacon Ranieri grande artefice di questa rinascita. A tal proposito il sondaggio odierno verte proprio sul futuro dellagiallorossa Lavola anche fuori dai confini nazionali e lo fa battendo in casa l’Athletic Bilbao nell’andata del doppio confronto di Europa League. Primo round alla truppa di Claudio Ranieri, che mette un altro tassello importante della rinascita capitolina di queste settimane.Calciomercato, Ranieri artefice della rinascita: scelto l’allenatore (LaPresse) – Calciomercato.itSulle ali di Angelino e Shomurodov lasupera un avversario ostico e che in terra ispanica non farà sconti. I giallorossi continuano a vivere il proprio magic moment, con l’allenatore testaccino come grande artefice della risalita della squadra che mantiene una serie aperta in campionato di ben 11 gare di fila senza sconfitta.