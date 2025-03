Casertanews.it - Colpisce e danneggia auto in sosta, poi scappa: è caccia al responsabile

Leggi su Casertanews.it

due vetture in. È quanto accaduto, nelle ore serali, a San Prisco, in via Niccoló Copernico, intorno alle 21.una Nissan Micra che, per fare manovra, ha colpito forte le altre due vetture, una delle quali nuovissima, facendo grossi danni ad entrambe.