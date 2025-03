Tvplay.it - Colpaccio Inter: ora la vecchia fiamma può arrivare davvero: 25 milioni e si chiude

L’torna a credere in unadi mercato. Un affare che pareva impossibile riemerge, dopo le ultime rivelazioni sulla cifra per il cartellino.Mai dire mai, specialmente quando si parla di trasferimenti di giocatori, perché – si sa – le vie del calciomercato sono infinite. Soprattutto quando di mezzo c’è unavolpe come Beppe Marotta, sempre attento alle occasioni. E così succede che anche un giocatore che pareva ampiamente fuori dalla portata di una squadra come l’oggi forse potrebbe rientrare tra gli obiettivi nerazzurri.: ora lapuò: 25e si. (Ansa Foto) TvPlay.itÈ ancora presto per parlare, ma tutte le porte sono aperte, dopo le ultime rivelazioni diffuse dalla stampa straniera. I campioni d’Italia in carica continuano a prediligere giocatori di qualità a buon mercato, e per Marotta l’obiettivo è sempre il solito: mantenere alto il vello tecnico della squadra.