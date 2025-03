Colle | truppe a Ucraina?Presto per dirlo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

7.45 "Non sono neanche iniziati i negoziati di pace. E' troppo presto per parlare di soluzioni future". Così il Presidente Mattarella all'emittente giapponese NHK, rispondendo a una domanda su un eventuale invio diitaliane di peacekeeping in Ucraina. "E'da 3 anni che l'Italia chiede che ci si sieda a un tavolo per negoziare una pace,naturalmente duratura e giusta.Ora ci sono iniziative e speriamo vadano in porto. Naturalmente serve una soluzione che non mortifichi nessuna delle 2 parti e non crei un omaggio alle armi".