Lanazione.it - Collabora Vicchio, cittadini e amministrazione insieme per la cura dei beni comuni

(Firenze), 7 marzo 2025 -è un percorso promosso dal Comune diper coinvolgere, associazioni e istituzioni nellae gestione condivisa dei. Attraverso attività di ascolto e incontri laboratoriali, il progetto mira a costruire un nuovo Regolamento deiche favorisca lazione attiva tratà locale. Rappresenta dunque un’importante opportunità per rafforzare il senso di appartenenza, migliorare gli spazi pubblici e contrastare fenomeni di degrado, valorizzando l’impegno civico die cittadine vicchiesi. Prendersidel bene comune, come spazi pubblici e aree verdi, ad esempio, ma non solo, è dunque possibile e diventa concreto attraverso questo progetto. Ed è una buona pratica diffusa, con singolio gruppi informali, associazioni di volontariato, realtà private, che s’impegnano per mantenere o restituire decoro, riqualificare, valorizzare, tutelare.