Colantuono | L’Inter favorita ma Napoli e Atalanta sono vicine La Juventus è ancora in corsa

: “, ma. Lain”">L’ex allenatore die Salernitana, Stefano, è intervenuto ai microfoni di 1 Football Club su 1 Station Radio, analizzando lascudetto, il duello tra Conte e Palladino e alcuni dei protagonisti del campionato.“La Roma ha ritrovato equilibrio, Ranieri è una garanzia”“Mettere al centro del progetto la squadra e i giocatori è fondamentale.contento per Ranieri, perché è un allenatore esperto, della cosiddetta ‘vecchia scuola’, che è sempre attuale. Negli ultimi anni si è dato molto spazio ai giovani tecnici, chemolto validi, ma a volte si è dimenticato il valore dell’esperienza. Ranieri è la prova che la vecchia scuola non tramonta mai. Ha preso la Roma e l’ha rimessa in, tanto che ora è tra le prime tre della Serie A e sta facendo bene anche in Europa.