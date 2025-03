Lettera43.it - Codice fiscale neonato: dove richiederlo online e quando arriva

Dal 7 marzo 2025 entra in vigore il nuovo serviziodell’Agenzia delle Entrate che taglia i tempi per ottenere ilper i neonati. Si potrà, infatti,direttamentesul sito dell’AdE, attraverso un nuovo servizio che consente di inserire i dati del bambino o della bambina e ricevere il documento in digitale. I passaggi su come ottenerlo. Non sarà, quindi, più necessario recarsi fisicamente presso un ufficio delle Entrate per avere ildel, con il quale, tra l’altro, può essere effettuata la scelta del pediatra.Come ottenere ildelMadre con figlio (Getty Images).Il nuovo servizio per la richiesta del certificato diè disponibile nella propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Per accedere è necessario avere lo Spid o in alternativa le credenziali Cie o Cns.