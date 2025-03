Ilgiorno.it - Coda d’influenza prolungata e raffreddore da allergia (ma non solo): il mix che manda ko migliaia di lombardi

Milano, 7 marzo 2025 –dell'influenzae anticipo dei malanni primaverili. Un mix non certo piacevole di cui si vedono già i primi effetti e che "nelle prossime settimane metterà ko 500mila italiani”. Il virologo Fabrizio Pregliasco fa il bilancio di una stagione che già, fino ad oggi, si è dimostrata impegnativa. "In termini di infezioni respiratorie è stata bella intensa", ha spiegato ad Adnkronos Salute. "In questo momento - riferisce il direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell'università Statale di Milano - vediamo ancora la circolazione di virus influenzale in concomitanza con virus respiratorio sinciziale e anche metapneumovirus, patogeni che mimano le forme più pesanti". Ina, infatti, stando agli ultimi dati del Rapporto RespiVirNet i tassi di incidenza di casi simil-influenzali è sceso all’11%(circolazione media, in calo ma ancora lontana dal livello basale, 5,65 casi per mille assistiti).