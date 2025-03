Napolipiu.com - Cobolli Gigli: “La Juventus può ancora sperare, ma la lotta è tra Inter e Napoli”

: “Lapuò, ma laè tra”">L’ex presidente dellaGiovannivenuto ai microfoni di Stile TV nella trasmissione Salite sulla giostra, ha analizzato la corsa scudetto e il momento della squadra bianconera, esprimendo alcune perplessità sulle possibilità di trionfo.“Se dovessi parlare da tifoso direi che anche laè candidata allo scudetto, da ex presidente invece dico che la vita è complicata per arrivarci. A volte sembra che non sappiamo giocare a pallone, altre invece disputano partite decenti come quella del Verona, ma la classe dei giocatori della Juve è superiore rispetto a quella del Verona. Da tifosi della Juve ci stiamo accontentando di godere la vittoria sul Verona come se avessimo vinto la Champions League contro il Real.